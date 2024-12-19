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Четыре клуба Ла Лиги интересуются опорником Ювентуса

Испания

Артур Мело может вернуться в Испанию

Четыре клуба Ла Лиги интересуются опорником Ювентуса

Getty Images/Global Images Ukraine

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Зимнее трансферное окно откроется уже через несколько недель, и испанские клубы активно готовятся к нему.

По информации Джанлуки ди Марцио, игроком "Ювентуса" Артуром Мело заинтересовались четыре клуба: "Валенсия", "Вильярреал", "Севилья" и "Реал Бетис". Все эти команды рассматривают возможность аренды бразильского опорника.

Артур за всю свою карьеру сыграл 257 матчей, забил 13 голов и отдал 15 результативных передач.

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Ювентус (Турин) Севилья Бетис (Севилья) Вильярреал Артур Мело Валенсия
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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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