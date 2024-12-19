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Барселона оказалась в ловушке собственного проекта: клуб может потерять 1,5 миллиона евро

Испания

Опять проблемы

Барселона оказалась в ловушке собственного проекта: клуб может потерять 1,5 миллиона евро

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" столкнулся с неожиданной проблемой, связанной с производством собственной футбольной формы. Несмотря на подписание нового контракта с Nike, который предусматривает сотрудничество до 2038 года, клуб успел изготовить около 150 000 собственных комплектов формы.

"Барселона" рассматривала возможность производства собственной формы как альтернативу продолжению сотрудничества с американской кампанией. Клуб инвестировал в этот проект около 1,5 миллиона евро. Но после подписания нового контракта с Nike, испанцы оказалась в затруднительном положении.

Дело в том, что для продажи или даже бесплатно отдать изготовленные футболки клубу нужно разрешение от Nike, который является эксклюзивным производителем формы для "Барселоны". Компания вряд ли согласится на такой шаг, поскольку это может негативно повлиять на продажу официальной формы.

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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
19.12.2024 в 22:28
Доя бамжарсы терять деньги это их природное состояние...по другому они не умеют
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
19.12.2024 в 22:28
Доя бамжарсы терять деньги это их природное состояние...по другому они не умеют
Ответить
0
0

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