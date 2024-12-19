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Мбаппе решил сделать подарок своим одноклубникам из Реала
Какой подарок сделал футболист?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звезда мадридского "Реала" Килиан Мбаппе решил поднять настроение своим партнерам по команде.
Как сообщает издание Relevo, футболист от имени своего спонсора, немецкой компании Loewe, подарил всем игрокам первой команды "Реала" высококачественные колонки.
Добавим, что ближайший матч "Реала" состоится 22 декабря. Клуб сыграет против "Севильи".
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Источник:relevo
Опубликовал: Екатерина Власова
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