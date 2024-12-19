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Мбаппе решил сделать подарок своим одноклубникам из Реала

Испания

Какой подарок сделал футболист?

Мбаппе решил сделать подарок своим одноклубникам из Реала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Звезда мадридского "Реала" Килиан Мбаппе решил поднять настроение своим партнерам по команде.

Как сообщает издание Relevo, футболист от имени своего спонсора, немецкой компании Loewe, подарил всем игрокам первой команды "Реала" высококачественные колонки.

Добавим, что ближайший матч "Реала" состоится 22 декабря. Клуб сыграет против "Севильи".

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Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
relevo
Опубликовал: Екатерина Власова
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