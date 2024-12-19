Форвард сборной Испании профинансирует восстановление стадиона, разрушенного штормом Дана

Испания до сих пор восстанавливается после разрушительного шторма "Дана", который в начале ноября нанес значительные повреждения многим регионам страны.

Пострадал город Алдайя, где местное футбольное поле было полностью разрушено стихией. Но нападающий "Милана" и сборной Испании Альваро Мората решил поддержать пострадавших и принять участие в восстановлении этой игровой площадки.

Фонд игрока профинансирует реконструкцию поля на сумму 300 тысяч евро.