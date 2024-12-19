Испания
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Форвард сборной Испании профинансирует восстановление стадиона, разрушенного штормом Дана
Игрок выделит 300 тысяч евро
Getty Images/Global Images Ukraine
Испания до сих пор восстанавливается после разрушительного шторма "Дана", который в начале ноября нанес значительные повреждения многим регионам страны.
Пострадал город Алдайя, где местное футбольное поле было полностью разрушено стихией. Но нападающий "Милана" и сборной Испании Альваро Мората решил поддержать пострадавших и принять участие в восстановлении этой игровой площадки.
Фонд игрока профинансирует реконструкцию поля на сумму 300 тысяч евро.
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