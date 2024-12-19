Мбаппе рассказал, с кем бы он хотел сыграть в одной команде

Звездный форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе признавшись, что хотел бы иметь возможность сыграть с легендарным португальцем Криштиану Роналду.

"Мне было бы интересно играть с Роналду, но сейчас это будет очень трудно сделать. Но я надеюсь, хотя бы сыграть против него, легенды спорта", - сказал Мбаппе.