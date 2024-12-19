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Мбаппе рассказал, с кем бы он хотел сыграть в одной команде
Мне было бы интересно играть с Роналду (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звездный форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе признавшись, что хотел бы иметь возможность сыграть с легендарным португальцем Криштиану Роналду.
"Мне было бы интересно играть с Роналду, но сейчас это будет очень трудно сделать. Но я надеюсь, хотя бы сыграть против него, легенды спорта", - сказал Мбаппе.
Добавим, что Криштиану сейчас выступает за саудовский "Аль-Наср".
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Источник:Beinsports
Опубликовал: Екатерина Власова
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