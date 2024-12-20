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Жирона – Вальядолид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Жирона – Вальядолид: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.12.24 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Жирона" находится на 10 месте в турнирной таблице, опустившись туда после двух неудач в прошлых турах. До поражения от "Реала" команда имела ничью с "Вильярреалом" и 3 подряд победы. Это позволяло команде держаться близко к еврокубковой зоне. Кроме того, каталонцы до сих пор много пропускают. Если в прошлом сезоне это компенсировалось еще большим количеством забитых голов, то сейчас команда имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных голов. В хорошей форме в последнее время Брайан Хиль, однако его усилий недостаточно для обеспечения стабильных результатов.
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"Вальядолид" одержал важную победу в борьбе за выживание, победив "Валенсию", и поднялся с последней позиции турнирной таблицы. Особенно неудачно "бело-фиолетовые" выступают на выезде, где проиграли все, кроме одного, восемь матчей Примеры в этом сезоне. Более успешными являются выездные матчи в кубке Испании, однако там соперниками являются представители низших испанских дивизионов.
Примера. 18-й тур
20 декабря, 22:00. Жирона. "Эстадио Мунисипаль де Монтильиви"
"Жирона" - "Вальядолид"
Арбитр: Андрес Фуэнтес Молина
Трансляция: MEGOGO Футбол 2
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