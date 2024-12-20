Сельта очень близка к подписанию нового соглашения с лидером команды

Яго Аспас, который всегда демонстрировал свою непоколебимую преданность сине-белым цветам, хочет продолжать приумножать свои достижения в футболке, которая видела его блеск. Его влияние заключается не только в цифрах, но и в способности управлять молодыми игроками и поддерживать конкурентоспособность команды в Ла Лиге.

Как сообщает Fichajes, "Сельта" очень близка к подписанию нового соглашения со своим капитаном. Нынешнее соглашение между двумя сторонами истекает в июне, но намерение 37-летнего продолжать играть ключевую роль в команде означает, что переговоры продвигаются с оптимизмом. Кроме того, контракт до 2026 года позволит игроку попрощаться с профессиональным футболом и клубом, с которым он связал свою жизнь. Ожидается, что в ближайшие недели переговоры завершатся и "Сельта" официально объявит о продолжении сотрудничества с испанцем.

Добавим, что в этом сезоне Яго Аспас провел 16 матчей, где отметился 6 голами и 3 ассистами.