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Барселона – Атлетико. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания

Барселона – Атлетико: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.12.24 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Барселона – Атлетико. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Барселона" попытается прервать 11-матчевую победную серию "Атлетико" во всех турнирах. Каталонцы потерпели неудачу в двух последних матчах и уже находятся на 3 позиции по потерянным очкам, ведь "Реал" и "Атлетико" имеют по игре в запасе.

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Поединок восемнадцатого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Барселона" - "Атлетико" состоится в субботу, 21 декабря 2024, в 22:00 Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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