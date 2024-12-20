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Барселона – Атлетико. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Барселона – Атлетико: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.12.24 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" попытается прервать 11-матчевую победную серию "Атлетико" во всех турнирах. Каталонцы потерпели неудачу в двух последних матчах и уже находятся на 3 позиции по потерянным очкам, ведь "Реал" и "Атлетико" имеют по игре в запасе.
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Поединок восемнадцатого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Барселона" - "Атлетико" состоится в субботу, 21 декабря 2024, в 22:00 Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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