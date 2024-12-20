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Мичел очертил турнирные цели Жироны на этот сезон

Испания

Каталонцам надо улучшать свою игру и результаты

Мичел очертил турнирные цели Жироны на этот сезон

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Жирона" переживает сейчас сложный период: в последних шести матчах они потерпели пять поражений во всех турнирах. На предматчевой пресс-конференции против "Вальядолида", тренер каталонского клуба Мичел отметил, что его "бело-красным" будет очень трудно во второй раз подряд попасть в еврокубки и обозначил цели команды на этот сезон.

"Мы мало тренировались вместе, мы сыграли много игр без тренировок, и я не нашел ключ к тому, чтобы все пошло как по маслу. Они также должны активизироваться, а в рискованных ситуациях сложнее иметь коллективную реакцию, потому что ты за них отвечаешь. У нас есть состав, чтобы быть в Европе, но у нас нет команды, чтобы быть в Европе. У нас есть потенциал, но сейчас команда не дает мне ощущения, что мы боремся за право играть в еврокубках. Мы сыграли несколько хороших матчей, но мы далеки от своего лучшего состояния.

Я доверяю спортивному руководству, мы всегда общаемся, и я уверен, что если они посмотрят на рынок, чтобы улучшить состав, они его возьмут. Я ничего не просил, на самом деле. Мы - клуб, который растет, а это значит быть в Примере. Мое требование - сделать еще один шаг вперед. Мы делаем все хорошо, и задача, которую мне поставили, - быть в первой десятке. Мы уже там, но мы не показываем свою лучшую версию на постоянной основе", - цитирует Мичела Marca.

Отметим, что матч между "Жироной" и "Вальядолидом" состоится 20 декабря в 22:00 на стадионе "Монтиливи".

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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