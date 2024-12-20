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"Этот матч - не финал". Тренер Барселоны - о поединке против Атлетико Мадрид
Флик также высказался о травме Ямаля
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик выступил на пресс-конференции накануне матча против мадридского "Атлетико":
"Этот матч - не финал. Это лишь последний поединок в 2024 году. Мы - семья, мы остаемся вместе во всех подразделениях клуба. Приятно быть частью этой большой команды".
Специалист также высказался о повреждении Ламина Ямаля: "Мы должны принять тот факт, что он травмирован. Мы еще не приняли окончательного решения, кто его заменит".
Добавим, что матч "Барселона" - "Атлетико" стартует 21 декабря в 22:00 по киевскому времени.
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