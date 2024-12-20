"Этот матч - не финал". Тренер Барселоны - о поединке против Атлетико Мадрид

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик выступил на пресс-конференции накануне матча против мадридского "Атлетико":

"Этот матч - не финал. Это лишь последний поединок в 2024 году. Мы - семья, мы остаемся вместе во всех подразделениях клуба. Приятно быть частью этой большой команды".

Специалист также высказался о повреждении Ламина Ямаля: "Мы должны принять тот факт, что он травмирован. Мы еще не приняли окончательного решения, кто его заменит".

Добавим, что матч "Барселона" - "Атлетико" стартует 21 декабря в 22:00 по киевскому времени.