Жерар Пике: Барселона уже несколько лет в затруднительном положении

Бывший игрок "Барселоны" Жерар Пике поделился своими мыслями о финансовом состоянии каталонского клуба:

"Барселона" уже несколько лет в затруднительном положении. Но команда постепенно выходит из этой ситуации. В свое время я решил уйти, хотя у меня еще не закончился контракт. Я остался не только без клуба, но и без денег. Представьте себе: если я остался без них, то как клуба, у которого их сейчас просто нет".