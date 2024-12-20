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Жерар Пике: Барселона уже несколько лет в затруднительном положении
37-летний испанец высказался о своем бывшем клубе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший игрок "Барселоны" Жерар Пике поделился своими мыслями о финансовом состоянии каталонского клуба:
"Барселона" уже несколько лет в затруднительном положении. Но команда постепенно выходит из этой ситуации. В свое время я решил уйти, хотя у меня еще не закончился контракт. Я остался не только без клуба, но и без денег. Представьте себе: если я остался без них, то как клуба, у которого их сейчас просто нет".
Недавно сообщалось, что "Барселона" столкнулся с неожиданной проблемой, связанной с производством собственной футбольной формы.
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