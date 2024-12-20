Тренер Атлетико высказался о травме Ямаля накануне матча с Барселоной

Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне высказался о травме талантливого правого вингера "Барселоны" Ламина Ямаля.

"Понятно, что он необыкновенный, в дуэлях он один из лучших в атакующем смысле. У них нет никого с такими характеристиками, но у них есть Ферран, Ольмо, Педри, чтобы искать альтернативу", - сказал специалист.