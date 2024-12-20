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Тренер Атлетико высказался о травме Ямаля накануне матча с Барселоной

Испания

У них нет никого с такими характеристиками (с)

Тренер Атлетико высказался о травме Ямаля накануне матча с Барселоной

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне высказался о травме талантливого правого вингера "Барселоны" Ламина Ямаля.

"Понятно, что он необыкновенный, в дуэлях он один из лучших в атакующем смысле. У них нет никого с такими характеристиками, но у них есть Ферран, Ольмо, Педри, чтобы искать альтернативу", - сказал специалист.

Добавим, что "Атлетико" сыграет против "Барселоны" 21 декабря в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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