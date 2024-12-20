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Барселона еще не решила проблему с регистрацией игроков

Испания

Будущее Ольмо и Виктора в испанском клубе под вопросом

Барселона еще не решила проблему с регистрацией игроков

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Накануне новогодних праздников "Барселона" должна решить некоторые вопросы, связанные с будущим некоторых игроков команды.

Одним из самых главных является будущее Дани Ольмо. Ранее "Барселона" воспользовалась лазейкой в регламенте, которая позволила им зарегистрировать футболиста, но этот трюк не сработает в 2025 году.

Кроме того, клуб также пытается решить проблему с регистрацией Пау Виктора, который является не менее важным для команды.

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Барселона Дани Ольмо
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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
20.12.2024 в 22:07
у б@рселохов всегда, всё стабильно в полной шопе Крутятся как ужи на сковородке, всё в поисках лазеек, коррупции, аферизма...по нормальному эта пут@лонская помойка не умеет.
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
20.12.2024 в 22:07
у б@рселохов всегда, всё стабильно в полной шопе Крутятся как ужи на сковородке, всё в поисках лазеек, коррупции, аферизма...по нормальному эта пут@лонская помойка не умеет.
Ответить
0
0

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