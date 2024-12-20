Барселона еще не решила проблему с регистрацией игроков

Накануне новогодних праздников "Барселона" должна решить некоторые вопросы, связанные с будущим некоторых игроков команды.

Одним из самых главных является будущее Дани Ольмо. Ранее "Барселона" воспользовалась лазейкой в регламенте, которая позволила им зарегистрировать футболиста, но этот трюк не сработает в 2025 году.

Кроме того, клуб также пытается решить проблему с регистрацией Пау Виктора, который является не менее важным для команды.