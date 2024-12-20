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Барселона еще не решила проблему с регистрацией игроков
Будущее Ольмо и Виктора в испанском клубе под вопросом
Getty Images/Global Images Ukraine
Накануне новогодних праздников "Барселона" должна решить некоторые вопросы, связанные с будущим некоторых игроков команды.
Одним из самых главных является будущее Дани Ольмо. Ранее "Барселона" воспользовалась лазейкой в регламенте, которая позволила им зарегистрировать футболиста, но этот трюк не сработает в 2025 году.
Кроме того, клуб также пытается решить проблему с регистрацией Пау Виктора, который является не менее важным для команды.
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Источник:Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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20.12.2024 в 22:07
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