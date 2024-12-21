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Вингер Барсы объяснил причину спада команды

Испания

Ссылается на татуировку

Вингер Барсы объяснил причину спада команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер испанского клуба "Барселона" Рафинья Диас поделился своими мыслями по поводу спада "сине-гранатовой" команды.

"Мы сами виноваты. Мы плохо играем. Наш уровень снизился. Возможно, в отдельные моменты не хватало концентрации, и это дорого нам обошлось.

И конечно, дело в усталости. Я бы соврал, если бы сказал, что в некоторых матчах, в которых мы потеряли очки, мы не устали. Это фактор, но и уровень снизился.

Мы это преодолеем. У меня есть татуировка: "Все пройдет". Мы в хорошем положении, мы были в хорошей форме, но начался плохой отрезок, и это пройдет. Такова жизнь. И таков футбол.

Думаю, нам нужно относиться к каждому сопернику как к самому сильному в мире. В таком случае наша концентрация будет выше, мы будем защищаться и атаковать как единое целое, будем сосредоточены на том, чтобы забить", — сказал бразилец.

За этот сезон в чемпионате Испании Рафинья забил 11 голов и отдал 8 голевых передач в 18 играх.

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Пока "Барса" находится на первом месте, у них 38 баллов.

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Источник:
espn
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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