Вингер Барсы объяснил причину спада команды

Вингер испанского клуба "Барселона" Рафинья Диас поделился своими мыслями по поводу спада "сине-гранатовой" команды.

"Мы сами виноваты. Мы плохо играем. Наш уровень снизился. Возможно, в отдельные моменты не хватало концентрации, и это дорого нам обошлось.

И конечно, дело в усталости. Я бы соврал, если бы сказал, что в некоторых матчах, в которых мы потеряли очки, мы не устали. Это фактор, но и уровень снизился.

Мы это преодолеем. У меня есть татуировка: "Все пройдет". Мы в хорошем положении, мы были в хорошей форме, но начался плохой отрезок, и это пройдет. Такова жизнь. И таков футбол.

Думаю, нам нужно относиться к каждому сопернику как к самому сильному в мире. В таком случае наша концентрация будет выше, мы будем защищаться и атаковать как единое целое, будем сосредоточены на том, чтобы забить", — сказал бразилец.