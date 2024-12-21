Реал Мадрид хочет подписать центрального защитника Лацио

Центральный защитник "Лацио" Марио Хила может перейти в "Реал Мадрида".

Марио Хила в 2019 году присоединился к академии "Реала", но в 2022 году перешел в "Лацио". Несмотря на это, "мадридцы" владеют 50% прав на защитника.

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Сейчас у "Реала" проблемы в обороне, и поэтому они хотят этого зимнего трансферного окна подписать Марио Хила.

В этом сезоне Хила провел 13 матчей в Серии А, на его счету 1 гол. Transfermarkt оценивает игрока в 28 миллионов евро.