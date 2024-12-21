  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал Мадрид хочет подписать центрального защитника Лацио
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал Мадрид хочет подписать центрального защитника Лацио

Испания

У Реала 50% прав на игрока

Реал Мадрид хочет подписать центрального защитника Лацио

Getty Images

Новина українською

Центральный защитник "Лацио" Марио Хила может перейти в "Реал Мадрида".

Марио Хила в 2019 году присоединился к академии "Реала", но в 2022 году перешел в "Лацио". Несмотря на это, "мадридцы" владеют 50% прав на защитника.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Сейчас у "Реала" проблемы в обороне, и поэтому они хотят этого зимнего трансферного окна подписать Марио Хила.

В этом сезоне Хила провел 13 матчей в Серии А, на его счету 1 гол. Transfermarkt оценивает игрока в 28 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Барселона - Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
yellow-arrow
Вингер Барсы объяснил причину спада команды
yellow-arrow
Барселона – Атлетико. Анонс и прогноз матча Примеры на 21.12.2024
Реал (Мадрид) Лацио (Рим)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
as
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости