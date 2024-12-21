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Реал Мадрид хочет подписать центрального защитника Лацио
У Реала 50% прав на игрока
Getty Images
Центральный защитник "Лацио" Марио Хила может перейти в "Реал Мадрида".
Марио Хила в 2019 году присоединился к академии "Реала", но в 2022 году перешел в "Лацио". Несмотря на это, "мадридцы" владеют 50% прав на защитника.
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Сейчас у "Реала" проблемы в обороне, и поэтому они хотят этого зимнего трансферного окна подписать Марио Хила.
В этом сезоне Хила провел 13 матчей в Серии А, на его счету 1 гол. Transfermarkt оценивает игрока в 28 миллионов евро.
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Источник:as
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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