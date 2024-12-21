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Барселона - Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Суперпротивостояние – смотреть онлайн трансляцию матча Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
Встречаются между собой лидеры турнирной таблицы, имеющие в своем активе по 38 очков. "Барселона" на домашнем стадионе будет пытаться прервать победную серию мадридцев, насчитывающую уже 11 матчей во всех турнирах.
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Чемпионат Испании, 18-й тур
21 декабря 2024. Барселона, Барселона, "Олимпийский стадион им. Льюиса Кумпаньша"
"Барселона" 22:00 "Атлетико"
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
Телетрансляція матчу Барселона - АтлетикоСмотреть трансляцию
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