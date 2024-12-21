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Барселона – Атлетико. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 18-го тура Примеры

Испания
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Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Барселона – Атлетико. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 18-го тура Примеры

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий центрального поединка 18-го тура чемпионата Испании между каталонской "Барселоной" и мадридским "Атлетико".

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"Матрасники" выдали невероятную серию из 11 побед подряд во всех турнирах и подкрались к лидерам турнирной таблицы Ла Лиги. Перед поединком с каталонцами у подопечных Симеоне такое же количество очков – 38 (но есть матч в запасе), а "Реал" так вообще отстает на 1 зачетный пункт. Кто одержит победу в главном поединке тура? Или же будет ничья в пользу "сливочных"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 21 декабря – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Зуев

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Атлетико (Мадрид) Примера Барселона Чемпионат Испании Ла Лига Трансляция Аудио онлайн стрим
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Владимир Зуев
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