Барселона интересуется звездным вингером Баварии

"Барселона" интересуется Лероем Сане. Об этом сообщает Sport.

По информации издания, "Барселона" заинтересована в подписании Сане, ведь у немецкого полузащитника этим летом заканчивается контракт с "Баварией". "Барса" планирует подписать 28-летнего игрока как свободного агента.

Однако сам Сане ведет переговоры с "Баварией" о новом контракте. Его приоритет - остаться в чемпионате Германии.

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Напомним, в этом сезоне немец провел 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 5 голами и 1 результативной передачей.