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Барселона интересуется звездным вингером Баварии

Испания
Обновлено

Но сам игрок заинтересован в Бундеслиге

Барселона интересуется звездным вингером Баварии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" интересуется Лероем Сане. Об этом сообщает Sport.

По информации издания, "Барселона" заинтересована в подписании Сане, ведь у немецкого полузащитника этим летом заканчивается контракт с "Баварией". "Барса" планирует подписать 28-летнего игрока как свободного агента.

Однако сам Сане ведет переговоры с "Баварией" о новом контракте. Его приоритет - остаться в чемпионате Германии.

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Напомним, в этом сезоне немец провел 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 5 голами и 1 результативной передачей.

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Барселона Лерой Сане
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Источник:
sport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
21.12.2024 в 14:54
Барселона как импотент, только интересоваться может
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Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
21.12.2024 в 14:54
Барселона как импотент, только интересоваться может
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0
0
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
21.12.2024 в 13:38
Ну, "сані" так "сані"...
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