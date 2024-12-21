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Реал – Севилья. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Реал – Севилья: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.12.24 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" после завоевания Межконтинентального кубка попытается укрепить свои позиции в Примере. "Севилья" находится в середине турнирной таблицы и является удобным соперником подопечных Анчелотти, особенно в Мадриде.
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Поединок восемнадцатого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Реал" - "Севилья" состоится в воскресенье, 22 декабря 2024, в 17:15 Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.
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