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Реал – Севилья. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания

Реал – Севилья: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.12.24 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Реал – Севилья. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Реал" после завоевания Межконтинентального кубка попытается укрепить свои позиции в Примере. "Севилья" находится в середине турнирной таблицы и является удобным соперником подопечных Анчелотти, особенно в Мадриде.

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Поединок восемнадцатого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Реал" - "Севилья" состоится в воскресенье, 22 декабря 2024, в 17:15 Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.

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Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Севилья Ла Лига Где смотреть футбол
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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