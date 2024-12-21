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Из-за напряженных отношений француза с Фонсекой Милан может потерять защитника

Испания

Кто приобретет француза?

Из-за напряженных отношений француза с Фонсекой Милан может потерять защитника

Фото: Мілан

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Тео Эрнандес может покинуть "Милан" из-за напряженных отношений с главным тренером "россонери" Паулу Фонсекой.

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Как отмечает издание, 27-летний футболист может покинуть итальянскую команду этой зимой или летом, невзирая на то, что его контракт рассчитан до лета 2026 года.

Отмечается, что за игроком следит мадридский "Реал". "Сливочные" готовы отдать 30 миллионов евро за игрока, между тем "Милан" оценивает его в 50 миллионов евро.

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За этот сезон Тео Эрнандес принял участие в 19 матчах, в которых отметился 2 голами и 2 голевыми передачами.

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Источник:
fichajes
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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