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Анчелотти объявил о возвращении в строй крайнего защитника
Усиление оборонной линии
Getty Images/Global Images Ukraine
Левый защитник "Реала" Ферлан Менди готов сыграть против "Севильи" в матче 18-го тура Ла Лиги. Об этом сообщил наставник мадридского клуба Карло Анчелотти.
"Менди восстановился и может принять участие в завтрашнем матче. Алаба приступил к частичным тренировкам. После возвращения он вернется в основную группу и будет готов к игре в середине января.
Лукас Васкес и Фран Гарсия отлично справились со своими обязанностями после травм основных защитников Карвахаля и Менди", - добавил Анчелотти.
Поединок "Реал" - "Севилья" состоится завтра, 22 декабря.
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