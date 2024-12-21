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Анчелотти объявил о возвращении в строй крайнего защитника

Испания

Усиление оборонной линии

Анчелотти объявил о возвращении в строй крайнего защитника

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Левый защитник "Реала" Ферлан Менди готов сыграть против "Севильи" в матче 18-го тура Ла Лиги. Об этом сообщил наставник мадридского клуба Карло Анчелотти.

"Менди восстановился и может принять участие в завтрашнем матче. Алаба приступил к частичным тренировкам. После возвращения он вернется в основную группу и будет готов к игре в середине января.

Лукас Васкес и Фран Гарсия отлично справились со своими обязанностями после травм основных защитников Карвахаля и Менди", - добавил Анчелотти.

Поединок "Реал" - "Севилья" состоится завтра, 22 декабря.

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Давид Алаба Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Ферлан Менди
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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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ANESTEZIO (Вінниця )
21.12.2024 в 16:05
Фран дійсно відмінно справився. Ще те дерево, Фран сплутав клуби, йому б не за Реал грати, а за путу
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Комментарии 1
ANESTEZIO (Вінниця )
21.12.2024 в 16:05
Фран дійсно відмінно справився. Ще те дерево, Фран сплутав клуби, йому б не за Реал грати, а за путу
Ответить
0
0

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