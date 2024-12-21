Анчелотти объявил о возвращении в строй крайнего защитника

Левый защитник "Реала" Ферлан Менди готов сыграть против "Севильи" в матче 18-го тура Ла Лиги. Об этом сообщил наставник мадридского клуба Карло Анчелотти.

"Менди восстановился и может принять участие в завтрашнем матче. Алаба приступил к частичным тренировкам. После возвращения он вернется в основную группу и будет готов к игре в середине января.

Лукас Васкес и Фран Гарсия отлично справились со своими обязанностями после травм основных защитников Карвахаля и Менди", - добавил Анчелотти.