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Барселона продаст двух звезд ради подписания Мусиалы. О ком идет речь?

Испания
Обновлено

Игрокам еще не сообщили, что их собираются продавать

Барселона продаст двух звезд ради подписания Мусиалы. О ком идет речь?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" готова продать Рональда Араухо и Френки де Йонга, чтобы подписать Джамала Мусиалу.

По информации El Nacional, "Барселона" заинтересована в приобретении Джамала Мусиалы летом 2025 года, но чтобы купить полузащитника, каталонскому клубу нужно будет отдать около 140 миллионов евро. Такая сумма для "Барсы" непосильная, из-за этого руководство приняло решение продать центрбека Рональда Араухо и хавбека Френки де Йонга.

В этом сезоне Мусиала провел за "Баварию" во всех турнирах 21 матч, в которых забил 13 голов и отдал 5 голевых передач.

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Барселона Френки де Йонг Рональд Араухо
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Источник:
elnacional elnacional
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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