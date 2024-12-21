Барселона продаст двух звезд ради подписания Мусиалы. О ком идет речь?

"Барселона" готова продать Рональда Араухо и Френки де Йонга, чтобы подписать Джамала Мусиалу.

По информации El Nacional, "Барселона" заинтересована в приобретении Джамала Мусиалы летом 2025 года, но чтобы купить полузащитника, каталонскому клубу нужно будет отдать около 140 миллионов евро. Такая сумма для "Барсы" непосильная, из-за этого руководство приняло решение продать центрбека Рональда Араухо и хавбека Френки де Йонга.

В этом сезоне Мусиала провел за "Баварию" во всех турнирах 21 матч, в которых забил 13 голов и отдал 5 голевых передач.