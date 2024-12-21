Примера. Победы Мальорки, Сельты и Атлетика из Бильбао

В первом матче игрового дня Примеры "Хетафе" принимал "Мальорку". Гости находились в еврокубковой зоне, в то время как "Хетафе" близок к зоне вылета. В итоге победила "Мальорка" благодаря голу Ларина с пенальти. Эта победа позволила им подняться на высокое 5 место в турнирной таблице, "Хетафе" остался на 16 позиции.

Хетафе - Мальорка 0:1

Гол: Ларин, 53 (пен).

Хетафе: Сория – Иглесиас, Джене (Беррокаль, 46), Альдерете, Рико – Арамбарри, Милья – Нём (Перес, 54), Уче, да Кошта (Родригес, 63) – Йилдирим (Федерико, 36).



Мальорка: Грейф – Маффео, Валент, Райльо, Мохика – Асано (Наварро, 69), Санчес (Валери, 87), Маскарель, Дардер – Ларин (Пратс, 87), Родригес (Копете, 78).



Предупреждения: Джене, 21, Илдирим, 33, Рико, 79, Беррокаль, 80 – Санчес, 16, Грейф, 59, Наварро, 87.

Во втором матче "Сельта" дома обыграла "Реал Сосьедад" благодаря дублю Пабло Дурана. Гости прервали 6-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах и с 25 очками занимают седьмое место в турнирной таблице, а у "Сельты" теперь 24 очка и десятая позиция.

Сельта - Реал Сосьедад 2:0

Голы: Дуран, 40, 45+1.

Сельта: Гвайта – Родригес, Старфельт, Алонсо – Каррейра (Альварес, 72), Белтран, Мориба, Мингеса (Домингес Касерес, 90) – Дуран (Сведберг, 73), Гонсалес Мартинес (Серви, 84) Иглесиас (Дувикас, 90)

Реал Сосьедад: Ремиро — Арамбуру Мехиас, Субельдия, Агерд, Муньос (Мартин Висенте, 46) — Барренечеа (Оскарссон, 46), Туррьентес Имас (Беккер, 46), Сучич, Гомес — Оярсабаль (Кубо, 6) Марин, 83).

Предупреждения: Родригес, 61, Старфельт, 69, Дуран, 70 – Оярсабаль, 20, Туррьентес, 28, Беккер, 56, Субельдия, 71, Кубо, 83.

"Осасуна" на своем поле уступила "Атлетику" из Бильбао, хотя первой повела в счете благодаря голу Лукаса Торро. Гости ответили точными ударами Гурусети и Берренера. Гости укрепили свои позиции на 4 лигочемпионовском месте, а "Осасуна" осталась 9.

Осасуна - Атлетик 1:2

Голы: Торро, 25 - Гурусета, 32, Беренгер, 74

Осасуна: Эррера - Аресо, Бойомо, Эррандо, Хуан Крус (Бретонес, 57) - Монкайола (Ибаньес, 46), Торро, Орос (Арнаис, 85) - Гарсия (Рауль, 79), Будимир, Барха (Гомес, 57)

Атлетик: Симон — Горосабель (Де Маркос, 89), Вивиан, Паредес, Берчиче — Хаурегисар, Галаррета (Прадос Диас, 67) — Уильямс (Альварес, 89), Сансет (Беренгер, 48), Уильямс (Альварес, 89) (Весга, 89)

Предупреждение: Гурусета, 87.