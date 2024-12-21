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Битва за первое место. Стартовые составы на матч Барселона – Атлетико
В Испании состоится центральный поединок
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
В 18-м туре Ла Лиги на каталонском "Эстадио Олимпико" встретятся лидеры чемпионата, набравшие по 38 баллов (у "матрасников" игра в запасе). Ханси Флик и Диего Симеоне определились со списком футболистов, которые выйдут на поле с первых минут.
???? BARÇA XI ????#BarçaAtleti pic.twitter.com/tR09qcyse7— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 21, 2024
В последний раз "кольчонерос" зарабатывали очки на выезде в мае 2021 года (0:0). В трех из четырех предыдущих матчей на поле "сине-гранатовых" "Атлетико" совсем не забивал.
???? STARTING XI VS FC BARCELONA ???? pic.twitter.com/5BweunNfzD— Atlético de Madrid (@atletienglish) December 21, 2024
В рамках Примеры "блаугранас" уступали сопернику дома еще в 2006-м (1:3). Тогда на "Камп Ноу" дубль оформил еще совсем молодой, 21-летний, Фернандо "Эль Ниньйо" Торрес.
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