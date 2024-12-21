Битва за первое место. Стартовые составы на матч Барселона – Атлетико

В 18-м туре Ла Лиги на каталонском "Эстадио Олимпико" встретятся лидеры чемпионата, набравшие по 38 баллов (у "матрасников" игра в запасе). Ханси Флик и Диего Симеоне определились со списком футболистов, которые выйдут на поле с первых минут.

В последний раз "кольчонерос" зарабатывали очки на выезде в мае 2021 года (0:0). В трех из четырех предыдущих матчей на поле "сине-гранатовых" "Атлетико" совсем не забивал.

???? STARTING XI VS FC BARCELONA ???? pic.twitter.com/5BweunNfzD — Atlético de Madrid (@atletienglish) December 21, 2024

В рамках Примеры "блаугранас" уступали сопернику дома еще в 2006-м (1:3). Тогда на "Камп Ноу" дубль оформил еще совсем молодой, 21-летний, Фернандо "Эль Ниньйо" Торрес.