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Барселона – лидер в топ-чемпионатах Европы по результативному показателю

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Выкладываются на старте встречи

Барселона – лидер в топ-чемпионатах Европы по результативному показателю

Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках центрального матча 18 тура чемпионата Испании "Барселона" играет против "Атлетико". На 30-й минуте встречи счет был открыт благодаря точному удару Педри после ассиста Гави.

Opta сообщает, что для каталонцев этот гол стал 23-м в текущем розыгрыше чемпионата до перерыва. По показателю забитых мячей в первом тайме подопечные Флик лидируют в топчемпионатах Европы.

В общем, первая пятерка команд выглядит так:

  • 1. "Барселона" (23)
  • 2. "Байер" (22)
  • 3. "ПСЖ" (21)
  • 3. "Интер" (21)
  • 5. "Бавария" (20)

У "Барселоны" 51 забит гол в текущем розыгрыше Ла Лиги. Следующим по этому показателю идет “Реал”, у которого на 14 точных ударов меньше.

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Источник:
Opta Jose
Опубликовал: Максим Кучер
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