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Барселона – лидер в топ-чемпионатах Европы по результативному показателю
Выкладываются на старте встречи
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках центрального матча 18 тура чемпионата Испании "Барселона" играет против "Атлетико". На 30-й минуте встречи счет был открыт благодаря точному удару Педри после ассиста Гави.
Opta сообщает, что для каталонцев этот гол стал 23-м в текущем розыгрыше чемпионата до перерыва. По показателю забитых мячей в первом тайме подопечные Флик лидируют в топчемпионатах Европы.
В общем, первая пятерка команд выглядит так:
- 1. "Барселона" (23)
- 2. "Байер" (22)
- 3. "ПСЖ" (21)
- 3. "Интер" (21)
- 5. "Бавария" (20)
23 - Teams from Europe's top five leagues with the most goals scored during the first half of their matches this season.— OptaJose (@OptaJose) December 21, 2024
23 - #BARCELONA ????????
22 - Bayer Leverkusen
21 - PSG
21 - Inter
20 - Bayern Munich
Tuned. pic.twitter.com/kCobdIhTHF
У "Барселоны" 51 забит гол в текущем розыгрыше Ла Лиги. Следующим по этому показателю идет “Реал”, у которого на 14 точных ударов меньше.
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