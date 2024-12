Барселона – лидер в топ-чемпионатах Европы по результативному показателю

В рамках центрального матча 18 тура чемпионата Испании "Барселона" играет против "Атлетико". На 30-й минуте встречи счет был открыт благодаря точному удару Педри после ассиста Гави.

Opta сообщает, что для каталонцев этот гол стал 23-м в текущем розыгрыше чемпионата до перерыва. По показателю забитых мячей в первом тайме подопечные Флик лидируют в топчемпионатах Европы.

В общем, первая пятерка команд выглядит так:

23 - Teams from Europe's top five leagues with the most goals scored during the first half of their matches this season.



23 - #BARCELONA ????????

22 - Bayer Leverkusen

21 - PSG

21 - Inter

20 - Bayern Munich



Tuned. pic.twitter.com/kCobdIhTHF