Примера. Барселона – Атлетико 1:2. Ее величество Фортуна сегодня на стороне мадридцев

Диего Симеоне мог рассчитывать на всех сильнейших, а вот в лазарете Барселоны находятся Ямаль, тер Штеген, Кристенсен, Форт и Берналь.

С первых минут ожидаемо "Барселона" взяла мяч под свой контроль. Активными в атаке были Левандовски, Педри, Рафинья и Гави. Особо опасных моментов на старте поединка не возникало. На 20 минуте мяч попал в руку Симеоне-младшему, однако арбитр после просмотра ВАР пенальти не поставил. Через несколько минут после подачи углового шанс отличиться имел Иньиго Мартинес, но с его ударом справился Облак. Гави оказался на ударной позиции после передачи Рафиньи, однако его выстрел прошел мимо ворот. На 30-й минуте хозяева повели в счете. Это Педри обыгрался с Гави, вошел в штрафную и пробил мимо Яна Облака - 1:0.

После пропущенного гола "Атлетико" отодвинуло игру от своих ворот и пыталось отвечать своими атаками. Однако в первом тайме ничего опасного не удалось организовать. У "Барселоны" до конца тайма запомнились удары Педри и Рафиньи, ставшие легкой добычей Яна Облака.

Второй тайм начался с удара Фермина Лопеса, с которым снова блестяще справился голкипер "Атлетико". Через несколько минут Рафинья опрокидывал Облака из-за линии штрафной - мяч попал в перекладину, после чего добивание Роберта Левандовского было заблокировано. И тут сработала футбольная истина: "Не забиваешь ты - забивают тебе". После контратаки гостей Родриго Де Пауль подхватил мяч за пределами штрафной и мастерски пробил в правый нижний угол ворот. Иньяки Пенья оказался неспособным дотянуться до мяча и счёт неожиданно стал 1:1. Фактически никаких предпосылок для взятия ворот не было, "матрасники" реализовали свой первый голевой момент в матче.

После пропущенного гола "Барселона" активизировалась в атаке. На замену вышли Дани Ольмо и Ферран Торрес, что освежило атакующий потенциал каталонцев. Хорошие моменты вывести каталонцев вперед потеряли Рафинья, Педри и Бальде. Блестяще на воротах действовал Ян Облак.

"Атлетико" ответил ударом Пабло Барриоса в левый нижний угол ворот соперника, но Иньяки Пенья справился с этим выстрелом.

Когда уже казалось, что матч завершится вничью, "Атлетико" организовал второй гол. Это выбежавший в контратаку джокер команды Серлот и замкнул подачу с фланга Молины, шокировав "Эстадио Олимпико". "Барселона" третий раз подряд теряет очки, а "Атлетико" продолжает свою победную серию до фантастических 12 матчей и возглавляет турнирную таблицу Примеры.

18-й тур Примеры.

Барселона. "Эстадио Олимпико"

"Барселона" - "Атлетико" 1:2

Голы: Педри, 30 – Де Пауль, 60, Серлот, 90+6

"Барселона": Пенья – Бальде, И.И. Мартинес, Кубарси, Кунде – Педри, Касадо (Э. Гарсия, 80) – Рафинья, Гави (Ф. Торрес, 64), Лопес (Ольмо, 64) – Левандовски.

"Атлетико": Облак - Льоренте (Ле Норман, 73), Хименес (Витсель, 52), Лангле, Галан - Симеоне (Молина, 62), Де Пауль, Барриос, Галлагер (Коке, 62) - Гризманн (Серлот, 73) , Альварес.

Предупреждения: Витсель, 54, Ле Норман, 77