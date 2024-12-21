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Примера. Барселона – Атлетико 1:2. Ее величество Фортуна сегодня на стороне мадридцев

Испания
Обновлено

"Барселона" значительно преобладала "Атлетико", однако не сумела реализовать свои моменты

Примера. Барселона – Атлетико 1:2. Ее величество Фортуна сегодня на стороне мадридцев

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

Диего Симеоне мог рассчитывать на всех сильнейших, а вот в лазарете Барселоны находятся Ямаль, тер Штеген, Кристенсен, Форт и Берналь.

С первых минут ожидаемо "Барселона" взяла мяч под свой контроль. Активными в атаке были Левандовски, Педри, Рафинья и Гави. Особо опасных моментов на старте поединка не возникало. На 20 минуте мяч попал в руку Симеоне-младшему, однако арбитр после просмотра ВАР пенальти не поставил. Через несколько минут после подачи углового шанс отличиться имел Иньиго Мартинес, но с его ударом справился Облак. Гави оказался на ударной позиции после передачи Рафиньи, однако его выстрел прошел мимо ворот. На 30-й минуте хозяева повели в счете. Это Педри обыгрался с Гави, вошел в штрафную и пробил мимо Яна Облака - 1:0.

После пропущенного гола "Атлетико" отодвинуло игру от своих ворот и пыталось отвечать своими атаками. Однако в первом тайме ничего опасного не удалось организовать. У "Барселоны" до конца тайма запомнились удары Педри и Рафиньи, ставшие легкой добычей Яна Облака.

Второй тайм начался с удара Фермина Лопеса, с которым снова блестяще справился голкипер "Атлетико". Через несколько минут Рафинья опрокидывал Облака из-за линии штрафной - мяч попал в перекладину, после чего добивание Роберта Левандовского было заблокировано. И тут сработала футбольная истина: "Не забиваешь ты - забивают тебе". После контратаки гостей Родриго Де Пауль подхватил мяч за пределами штрафной и мастерски пробил в правый нижний угол ворот. Иньяки Пенья оказался неспособным дотянуться до мяча и счёт неожиданно стал 1:1. Фактически никаких предпосылок для взятия ворот не было, "матрасники" реализовали свой первый голевой момент в матче.

После пропущенного гола "Барселона" активизировалась в атаке. На замену вышли Дани Ольмо и Ферран Торрес, что освежило атакующий потенциал каталонцев. Хорошие моменты вывести каталонцев вперед потеряли Рафинья, Педри и Бальде. Блестяще на воротах действовал Ян Облак.

"Атлетико" ответил ударом Пабло Барриоса в левый нижний угол ворот соперника, но Иньяки Пенья справился с этим выстрелом.

Когда уже казалось, что матч завершится вничью, "Атлетико" организовал второй гол. Это выбежавший в контратаку джокер команды Серлот и замкнул подачу с фланга Молины, шокировав "Эстадио Олимпико". "Барселона" третий раз подряд теряет очки, а "Атлетико" продолжает свою победную серию до фантастических 12 матчей и возглавляет турнирную таблицу Примеры.

18-й тур Примеры.
Барселона. "Эстадио Олимпико"
"Барселона" - "Атлетико" 1:2
Голы: Педри, 30 – Де Пауль, 60, Серлот, 90+6

"Барселона": Пенья – Бальде, И.И. Мартинес, Кубарси, Кунде – Педри, Касадо (Э. Гарсия, 80) – Рафинья, Гави (Ф. Торрес, 64), Лопес (Ольмо, 64) – Левандовски.

"Атлетико": Облак - Льоренте (Ле Норман, 73), Хименес (Витсель, 52), Лангле, Галан - Симеоне (Молина, 62), Де Пауль, Барриос, Галлагер (Коке, 62) - Гризманн (Серлот, 73) , Альварес.

Предупреждения: Витсель, 54, Ле Норман, 77

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Комментарии
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sasha popov (Новомосковськ)
22.12.2024 в 00:37
Не пам'ятаю з якого фільму "Это просто ..... позор какой то" а ещё лучше "тихий ужас"
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Комментарии 31
sasha popov (Новомосковськ)
22.12.2024 в 00:37
Не пам'ятаю з якого фільму "Это просто ..... позор какой то" а ещё лучше "тихий ужас"
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0
0
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Bаrcelinius
22.12.2024 в 00:37
Короче пошёл я Усика смотреть, может хоть он порадует. )
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0
2
ANESTEZIO (Вінниця )
22.12.2024 в 00:37
Барсел@х після ганьби з Леганесом: А Атлєтіко ми абиграєм! . Ну що, задньопривідний, абиграл?
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0
0
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Bаrcelinius
22.12.2024 в 00:36
Алекс, з н п. )
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0
2
ANESTEZIO (Вінниця )
22.12.2024 в 00:38
Що, під@р, клянчиш в Сралєкса на глод?
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0
0
Matachorros (Chicago)
22.12.2024 в 00:26
Флик беги из этой помойки, там одна гниль. Эти бездари не заслуживают твоего старания
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Spokoyno (Київ)
22.12.2024 в 00:15
Знову мати значну перевагу практично по всім показникам, а по гольовим моментам взагалі у ЧОТИРИ рази ... xG 2,53 на 0,63 А рахунок на користь суперника! Бо не вистачило свіжих ніг для реалізації створеного! Перефразовуючи слова однієї пісні Флік на чемпіонат рванув, як на п'ять... десять матчів і маєш провал! PS ЕльЧоло переграв Ганса Бо Дітер ринувся "втомленим" складом забивати та ПРОПУСТИВ!
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metall5291 (Kharkiv)
22.12.2024 в 00:22
Поздоровляю з "xG 2,53 на 0,63". Це значне досягнення.
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ANESTEZIO (Вінниця )
22.12.2024 в 00:24
Та він схиблений
 
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1
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Bаrcelinius
22.12.2024 в 00:13
Короче чемп в топку. Флик, спасибо.
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3
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Bаrcelinius
22.12.2024 в 00:12
Короче чемп в топку. Флик, спасибо.
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1
3
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Michael-K (Івано-Франківськ)
22.12.2024 в 00:09
Не логічний результат. Повна перевага Барселони, безліч моментів, контроль гри, передач і всі показники з одного боку...І автобус, майже без ударів і моментів Атлетико з іншого боку. Одна помилка Касадо, я б назвав це скоріше нещасним випадком чи випадковістю і остання контратака, чи не перша за матч!Але результат на табло- нічого не поробиш, це футбол!Надіюсь хоча б Усик вночі настрій підніме!
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metall5291 (Kharkiv)
22.12.2024 в 00:16
" Не ищите логику в футболе",- фраза чи від М. Павлова, чи від Прокопенка, а може від Лобановського. Не так важливо.
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0
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ANESTEZIO (Вінниця )
22.12.2024 в 00:22
Прокопенка
 
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Matachorros (Chicago)
22.12.2024 в 00:08
б@рсеЛОХиус, вылазь гнида позорная
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ANESTEZIO (Вінниця )
22.12.2024 в 00:09
Воно сливу глодом заливає, а потім ще за Ф'юрі буде топити, гнида пацакська
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0
1
ANESTEZIO (Вінниця )
22.12.2024 в 00:08
Вітаю Алєня та інших барсонутих квадроберів з третьої поспіль домашньою поразкою путал@ни . Алєнь, це рекорд чи ні?
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metall5291 (Kharkiv)
22.12.2024 в 00:05
Сегодня был за полосатых индейцев и не зря. Играли они в своем стиле (как играют против сильных соперников) т. е. автобусом, коряво и т.п. Но результат налицо, на лице, а, главное , на табло. Барсучки, приятной ночи.
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Matachorros (Chicago)
22.12.2024 в 00:04
Смотрю на Атлетико и думаю, какой же ты Артемка идиот, просто фееричный тупой идиот, на месте Сарлота был бы ты. Вместо этого сидишь в римской помойке, где тебя смешивают с гуано все подряд.
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metall5291 (Kharkiv)
22.12.2024 в 00:06
точно
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0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
22.12.2024 в 00:08
не факт, что он бы забил сегодня. да и не только сегодня))
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Matachorros (Chicago)
22.12.2024 в 00:09
Забил бы в других, эта команда идеальна для девятки.
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
22.12.2024 в 00:11
и снова НЕ ФАКТ
 
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ANESTEZIO (Вінниця )
22.12.2024 в 00:04
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
22.12.2024 в 00:02
Поздравляю Барса - вы л о х и !!
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2
2
metall5291 (Kharkiv)
22.12.2024 в 00:08
согласен, плюсую.
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0
2
Matachorros (Chicago)
22.12.2024 в 00:00
ну что дырявые, на колени шляпы.
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2
1
Море23 (Одесса)
21.12.2024 в 23:59
Ольмо дно .надеюсь его не продлят
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0
2
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.12.2024 в 00:08
дно - это бондаренко
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0
3
Море23 (Одесса)
22.12.2024 в 00:14
Даже тут Бондаренко вставил .у тебя какая то личная неприязнь к нему .он случайно тебя не насиловал )))
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
22.12.2024 в 00:18
не пей морскую воду - в дурачка превращаешься!
 
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