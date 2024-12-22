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Драма в компенсированное время. Барселона – Атлетико 1:2. Обзор матча и видео голов

Испания

Матрасники впервые за 18 лет выиграли в Каталонии

Драма в компенсированное время. Барселона – Атлетико 1:2. Обзор матча и видео голов

Скріншот - Барселона

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В первом тайме гости не нанесли ни одного удара по воротам. Подопечные Флика чаще владели мячом (58%) и периодически обостряли ситуацию на чужой половине поля. В одном из эпизодов "сине-гранатовые" реализовали свой шанс. После перерыва давление хозяев увеличилось, но "кольчонерос" смогли выжать максимум. Ян Облак во второй половине встречи спас "красно-белых" в пяти эпизодах.

Каталонцы опускаются на вторую строчку (38 баллов). 18 января "блаугранас" поедут к "Хетафе". Коллектив Симеоне уходит отдыхать на новогодние праздники в качестве лидера (41 очко). 12-го числа столичный клуб будет принимать "Осасуну".

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Смотрите обзор матча 18-го тура Ла Лиги

Барселона. Эстадио Олимпико

Барселона – Атлетико 1:2

Голы: Педри, 30 – Де Пауль, 60, Серлот, 90+6

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Василь з конопель (Амстердам )
22.12.2024 в 01:00
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Комментарии 1
Василь з конопель (Амстердам )
22.12.2024 в 01:00
А що сталося?
Ответить
0
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