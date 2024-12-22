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Драма в компенсированное время. Барселона – Атлетико 1:2. Обзор матча и видео голов
Матрасники впервые за 18 лет выиграли в Каталонии
Скріншот - Барселона
В первом тайме гости не нанесли ни одного удара по воротам. Подопечные Флика чаще владели мячом (58%) и периодически обостряли ситуацию на чужой половине поля. В одном из эпизодов "сине-гранатовые" реализовали свой шанс. После перерыва давление хозяев увеличилось, но "кольчонерос" смогли выжать максимум. Ян Облак во второй половине встречи спас "красно-белых" в пяти эпизодах.
Каталонцы опускаются на вторую строчку (38 баллов). 18 января "блаугранас" поедут к "Хетафе". Коллектив Симеоне уходит отдыхать на новогодние праздники в качестве лидера (41 очко). 12-го числа столичный клуб будет принимать "Осасуну".
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Смотрите обзор матча 18-го тура Ла Лиги
Барселона. Эстадио Олимпико
Голы: Педри, 30 – Де Пауль, 60, Серлот, 90+6
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