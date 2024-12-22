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Барселона выиграла один матч в последних шести турах. 3-4 место в январе – уже реальность

Испания

Каталонцы неудачно завершили год в Примере

Барселона выиграла один матч в последних шести турах. 3-4 место в январе – уже реальность

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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После поражения от "Атлетико" (1:2) подопечные Флика потеряли лидерство, которое держали с 3-го тура. За последние 1,5 месяца команда раздала 13 баллов и подобная щедрость может дорого обойтись в конце сезона. Всего 5 пунктов в шести поединках – столько же, например, набрал "Эспаньол", который находится в зоне вылета.

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Сейчас "Реал" отстает на 1 очко (+2 встречи в запасе), "Атлетик" – на два. "Сине-гранатовые" уверенно возглавляют рейтинг самых результативных участников Ла Лиги (51 гол), но финиш первой части чемпионата оказался тяжелым.

Впрочем, до конца зимы у "Барселоны" простой календарь в первенстве: "Хетафе" (18.01), "Валенсия" (26.01), "Алавес" (2.02), "Севилья" (9.02), "Райо Вальекано" (16.02), "Лас-Пальмас" (23.02).

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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