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Симеоне - о победе над Барсой: Богиня удачи помогла Атлетико
Оценил игру
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера, в рамках 18-го тура чемпионата Испании, состоялся матч "Барселона" – "Атлетико Мадрид". Игра окончилась победой гостей со счетом 1:2.
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне высказался после победы:
"Я счастлив, не буду лукавить. Команде пришлось помучиться, "Барселона" очень хорошая, постоянно атакует. Сегодня сразу несколько футболистов прекрасно сыграли в защите, особенно Облак. Благодаря этому мы выжили.
Наш способ борьбы с такими монстрами как "Реал" и "Барселона" состоит в том, что вся команда должна быть в хорошей форме.
"Барселона" имела много моментов, но богиня удачи помогла "Атлетико". Мы проявили терпение и воспользовались контратакой", — приводят слова Симеоне Marca.
Добавим, что "Атлетико" опередил "Барселону" на 3 очка при игре в запасе. Теперь команда Симеоне занимает первое место в Ла Лиге.
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