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Симеоне - о победе над Барсой: Богиня удачи помогла Атлетико

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Симеоне - о победе над Барсой: Богиня удачи помогла Атлетико

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера, в рамках 18-го тура чемпионата Испании, состоялся матч "Барселона" – "Атлетико Мадрид". Игра окончилась победой гостей со счетом 1:2.

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Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне высказался после победы:

"Я счастлив, не буду лукавить. Команде пришлось помучиться, "Барселона" очень хорошая, постоянно атакует. Сегодня сразу несколько футболистов прекрасно сыграли в защите, особенно Облак. Благодаря этому мы выжили.

Наш способ борьбы с такими монстрами как "Реал" и "Барселона" состоит в том, что вся команда должна быть в хорошей форме.

"Барселона" имела много моментов, но богиня удачи помогла "Атлетико". Мы проявили терпение и воспользовались контратакой", — приводят слова Симеоне Marca.

Добавим, что "Атлетико" опередил "Барселону" на 3 очка при игре в запасе. Теперь команда Симеоне занимает первое место в Ла Лиге.

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Источник:
marcа
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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