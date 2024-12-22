Симеоне - о победе над Барсой: Богиня удачи помогла Атлетико

Вчера, в рамках 18-го тура чемпионата Испании, состоялся матч "Барселона" – "Атлетико Мадрид". Игра окончилась победой гостей со счетом 1:2.

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне высказался после победы:

"Я счастлив, не буду лукавить. Команде пришлось помучиться, "Барселона" очень хорошая, постоянно атакует. Сегодня сразу несколько футболистов прекрасно сыграли в защите, особенно Облак. Благодаря этому мы выжили.

Наш способ борьбы с такими монстрами как "Реал" и "Барселона" состоит в том, что вся команда должна быть в хорошей форме.

"Барселона" имела много моментов, но богиня удачи помогла "Атлетико". Мы проявили терпение и воспользовались контратакой", — приводят слова Симеоне Marca.