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Педри - о потере очков: Если не забиваешь – усложняешь себе жизнь

Испания

Хавбек высказался касательно игры

Педри - о потере очков: Если не забиваешь – усложняешь себе жизнь

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Барселона" проиграла со счётом 2:1. Из-за этого поражения каталонская команда переместилась на второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Атакующий полузащитник "Барсы" Педри высказался по поводу поражения команды.

"Очень тяжелое поражение, честно говоря. Мы пытались, играли интенсивно, усердно работали на поле. Было много явных моментов – у Роберта Левандовского, Рафиньи, у меня… В футболе, если не забиваешь, усложняешь себе жизнь.

Нам нужно сильно прибавлять, используем паузу, чтобы восстановиться ментально и физически. Будем стараться вернуться голодными, больше не проигрывать и сделать все, чтобы вернуться на вершину таблицы", — сказал Педри.

Следующая игра "Барсы" в Ла Лиге пройдет 18 января против "Хетафе".

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Источник:
marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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