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Реал Мадрид - Севилья: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

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Сможет ли Севилья одолеть Реал?

Реал Мадрид - Севилья: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня на "Сантьяго Бернабеу" мадридский "Реал" примет "Севилью". Учитывая текущую форму команд матч ожидается интересным.

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"Севилья" находится в середине турнирной таблицы, а вот "Реал" входит в топ-3 в Ла Лиге. За последние 11 встреч мадридцы не потерпели ни одного поражения от "Севильи", выиграв 9 из этих игр.

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Стартовый свисток раздастся в 17:15 по киевскому времени в воскресенье, 22 декабря.

Чемпионат Испании, 18-й тур

Реал Мадрид — Севилья

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Реал (Мадрид) Севилья смотреть футбол онлайн
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