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Реал Мадрид - Севилья: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Сможет ли Севилья одолеть Реал?
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня на "Сантьяго Бернабеу" мадридский "Реал" примет "Севилью". Учитывая текущую форму команд матч ожидается интересным.
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"Севилья" находится в середине турнирной таблицы, а вот "Реал" входит в топ-3 в Ла Лиге. За последние 11 встреч мадридцы не потерпели ни одного поражения от "Севильи", выиграв 9 из этих игр.
Стартовый свисток раздастся в 17:15 по киевскому времени в воскресенье, 22 декабря.
Чемпионат Испании, 18-й тур
Реал Мадрид — Севилья
Текстовая трансляция — UA-Футбол.
Трансляция — MEGOGO Футбол 1
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