Защитник Барселоны: Я прошу наших болельщиков быть с нами в эти трудные времена

Центральный защитник "Барселоны" Пау Кубарси прокомментировал поражение команды в матче против "Атлетико".

“Это может быть самое тяжелое поражение в сезоне. Мы играли отлично, но проиграли лишь из-за некоторых деталей.

Я прошу болельщиков "Барселоны" быть с нами в эти трудные времена. Вы увидите, что в этом сезоне нам предстоит много счастливых моментов.

Чемпионат очень длинный, мы будем бороться до конца”, – сказал Кубарси.