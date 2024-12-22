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Защитник Барселоны: Я прошу наших болельщиков быть с нами в эти трудные времена

Испания

За семь последних поединков Ла Лиги каталонцы выиграли один

Защитник Барселоны: Я прошу наших болельщиков быть с нами в эти трудные времена

Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник "Барселоны" Пау Кубарси прокомментировал поражение команды в матче против "Атлетико".

“Это может быть самое тяжелое поражение в сезоне. Мы играли отлично, но проиграли лишь из-за некоторых деталей.

Я прошу болельщиков "Барселоны" быть с нами в эти трудные времена. Вы увидите, что в этом сезоне нам предстоит много счастливых моментов.

Чемпионат очень длинный, мы будем бороться до конца”, – сказал Кубарси.

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Вчера "Барселона" потерпела второе поражение подряд. В общей сложности за семь последних туров каталонцы заработали пять очков из 21 возможного.

В настоящее время подопечные Флик находятся на втором месте Ла Лиги с тремя очками отставания от первого "Атлетико". Также у "матрасников" есть еще матч в запасе.

Следующий матч в чемпионате "Барселона" сыграет 18 января. К тому же каталонцы примут участие в поединках Кубка и Суперкубка Испании.

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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Максим Кучер
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