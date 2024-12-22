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"Им должно быть стыдно за себя". Марко Ван Бастен - об игре Барса - Атлетико

Испания

Не понимает радость

"Им должно быть стыдно за себя". Марко Ван Бастен - об игре Барса - Атлетико

The Guardian

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Нидерландский футболист и футбольный тренер Марко Ван Бастен прокомментировал победу "Атлетико Мадрида" над "Барселоной" со счетом 2:1.

"Конечно, "Атлетико" счастлив, но им должно быть стыдно за себя, когда они играют так плохо", – приводят слова Ван Бастена Atletico Universe.

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Добавим, что благодаря победе "Атлетико" заняло первое место в чемпионате Испании.

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1 голосов
Источник:
Atletico Universe
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
22.12.2024 в 13:04
А що він бажав побачити Ель Чоло у всій своїй красі Головне відбитися! А там може вдасться і свої напівмоменти реалізувати.
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
22.12.2024 в 13:04
А що він бажав побачити Ель Чоло у всій своїй красі Головне відбитися! А там може вдасться і свої напівмоменти реалізувати.
Ответить
0
0

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