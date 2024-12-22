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"Им должно быть стыдно за себя". Марко Ван Бастен - об игре Барса - Атлетико
Не понимает радость
The Guardian
Нидерландский футболист и футбольный тренер Марко Ван Бастен прокомментировал победу "Атлетико Мадрида" над "Барселоной" со счетом 2:1.
"Конечно, "Атлетико" счастлив, но им должно быть стыдно за себя, когда они играют так плохо", – приводят слова Ван Бастена Atletico Universe.
Добавим, что благодаря победе "Атлетико" заняло первое место в чемпионате Испании.
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Источник:Atletico Universe
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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22.12.2024 в 13:04
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