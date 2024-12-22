"Им должно быть стыдно за себя". Марко Ван Бастен - об игре Барса - Атлетико

Нидерландский футболист и футбольный тренер Марко Ван Бастен прокомментировал победу "Атлетико Мадрида" над "Барселоной" со счетом 2:1.

"Конечно, "Атлетико" счастлив, но им должно быть стыдно за себя, когда они играют так плохо", – приводят слова Ван Бастена Atletico Universe.