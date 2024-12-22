"Мы играли именно так, как я хочу видеть": Флик прокомментировал поражение Атлетико

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик прокомментировал поражение своей команды в матче против "Атлетико".

“Мы играли именно так, как я хочу видеть. Это стиль, который я хочу здесь, в "Барсе".

Я расстроен результатом, поскольку потеря девяти очков дома – это ненормально… но результативность была отличная. Вот как я хочу, чтобы команда играла”, – сказал Флик.