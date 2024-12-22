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"Мы играли именно так, как я хочу видеть": Флик прокомментировал поражение Атлетико
Но результат – неудачный
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик прокомментировал поражение своей команды в матче против "Атлетико".
“Мы играли именно так, как я хочу видеть. Это стиль, который я хочу здесь, в "Барсе".
Я расстроен результатом, поскольку потеря девяти очков дома – это ненормально… но результативность была отличная. Вот как я хочу, чтобы команда играла”, – сказал Флик.
Также немецкий наставник прокомментировал полузащитник Педри, отличившийся забитым голом в ворота "Атлетико".
“Позвольте мне сказать несколько слов о Педре. Он суперпрофессионал. Он много тренируется, много заботится. То, как он играл, было невероятным. Таким я люблю его видеть и то, как он управляет другим на поле”, – сказал Флик.
В настоящее время "Барса" занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. Отрыв от первого "Атлетико" составляет три очка, от второго "Реала" – один зачетный пункт. Но у "матрасников" есть еще один матч в запасе, у "сливочных" – два поединка.
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