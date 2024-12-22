Талант "Барселоны" близок к продолжению контракта с клубом.

По информации инсайдера Николо Скиры, Ламин Ямаль близок к продолжению контракта с "Барселоной" до 2030 года.

Нынешний контракт испанца с клубом действителен до 2026 года.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Ламин Ямаль – воспитанник "Барселоны". В данный момент он провёл за основную команду 72 матча, в которых забил 12 голов и отдал 21 результативную передачу.

Сейчас испанец не играет из-за травмы лодыжки. Предварительно, он вернётся на поле в январе.

TransferMarkt оценивает вингера "Барселоны" и сборной Испании в 150 млн евро.