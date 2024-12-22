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Талант Барселоны близок к продолжению контракта с клубом

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Талант Барселоны близок к продолжению контракта с клубом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Талант "Барселоны" близок к продолжению контракта с клубом.

По информации инсайдера Николо Скиры, Ламин Ямаль близок к продолжению контракта с "Барселоной" до 2030 года.

Нынешний контракт испанца с клубом действителен до 2026 года.

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Ламин Ямаль – воспитанник "Барселоны". В данный момент он провёл за основную команду 72 матча, в которых забил 12 голов и отдал 21 результативную передачу.

Сейчас испанец не играет из-за травмы лодыжки. Предварительно, он вернётся на поле в январе.

TransferMarkt оценивает вингера "Барселоны" и сборной Испании в 150 млн евро.

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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Владислав Прийменко
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