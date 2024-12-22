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Барселона близко к подписанию нового контракта со своим самым дорогим футболистом
Новое долгосрочное соглашение
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Барселоны" Ламин Ямаль близится к подписанию нового контракта с клубом. Об этом сообщает Николо Скира.
Текущая сделка завершается летом 2026 года. Новый контракт будет действовать до июня 2030 года.
Ямаль – это воспитанник "Барселоны", который прошел через академию и несколько юношеских команд "блауграны". В общей сложности на его счету в 17-летнем возрасте 13 голов и 21 ассист в 72 матчах.
В текущем сезоне он записал в свой актив 18 результативных действий (6+12) в 21 поединке. Пока Ямаль находится в лазарете, ведь восстанавливается от травмы.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока в 150 миллионов евро. По этому показателю он является самым дорогим футболистом “Барселоны” и пятым самым дорогим игроком в мире.
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