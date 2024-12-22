Барселона близко к подписанию нового контракта со своим самым дорогим футболистом

Полузащитник "Барселоны" Ламин Ямаль близится к подписанию нового контракта с клубом. Об этом сообщает Николо Скира.

Текущая сделка завершается летом 2026 года. Новый контракт будет действовать до июня 2030 года.

Ямаль – это воспитанник "Барселоны", который прошел через академию и несколько юношеских команд "блауграны". В общей сложности на его счету в 17-летнем возрасте 13 голов и 21 ассист в 72 матчах.

В текущем сезоне он записал в свой актив 18 результативных действий (6+12) в 21 поединке. Пока Ямаль находится в лазарете, ведь восстанавливается от травмы.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока в 150 миллионов евро. По этому показателю он является самым дорогим футболистом “Барселоны” и пятым самым дорогим игроком в мире.