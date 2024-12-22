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Сын Анчелотти может возглавить команду, в которой играет украинец
Отец одобрил
Getty Images/Global Images Ukraine
Помощник и сын главного тренера мадридского "Реала" Давиде Анчелотти может возглавить "Рому". Об этом сообщает Defensa Central.
По информации источника, главный тренер "Реала" Карло Анчелотти считает, что стать тренером "Ромы" - это хорошее начало для тренерской карьеры его сына Давида Анчелотти.
В Риме не исключают того, что Давиде может возглавить команду уже в начале следующего сезона.
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