Аргентинский нападающий Ромы вышел на 3-е место по голам в Серии А

Нападающий "Ромы" Пауло Дибала забил 126-й гол в чемпионате Италии.

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Пока идет матч "Рома" - "Парма", на восьмой минуте матча Пауло Дибала реализовал пенальти, для него этот гол стал 126-м в Серии А.

Среди аргентинцев он обошел Гонсало Игуаина, у него было 125 голов. Больше Пауло забили только Эрнан Креспо (153) и Габриэль Батистута (184).

Напомним, в этом матче принимает участие Артем Довбик, следить за результатом игры можно в матч-центре UA-Футбол.