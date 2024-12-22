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Аргентинский нападающий Ромы вышел на 3-е место по голам в Серии А
Обошел Гонсало Игуаина
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Ромы" Пауло Дибала забил 126-й гол в чемпионате Италии.
Пока идет матч "Рома" - "Парма", на восьмой минуте матча Пауло Дибала реализовал пенальти, для него этот гол стал 126-м в Серии А.
Среди аргентинцев он обошел Гонсало Игуаина, у него было 125 голов. Больше Пауло забили только Эрнан Креспо (153) и Габриэль Батистута (184).
Напомним, в этом матче принимает участие Артем Довбик, следить за результатом игры можно в матч-центре UA-Футбол.
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Источник:OptaPaolo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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