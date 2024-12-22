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Барселона впервые за 37 лет повторила неудачную домашнюю серию

Испания

На собственном поле, как на выезде

Барселона впервые за 37 лет повторила неудачную домашнюю серию

Getty Images/Global Images Ukraine

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Во вчерашнем матче 18 тура чемпионата Испании "Барселона" проиграла дома "Атлетико" со счетом 1:2.

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Для каталонцев это поражение стало третьим подряд на собственном поле.

Как сообщает Opta, "Барса" повторила свою самую худшую домашнюю серию из поражений, которые уже случались в 1965 и 1987 годах. Тогда каталонцы также уступили на своем поле трижды подряд.

Следующий матч на собственном поле "Барселона" сыграет 26 января 2025 против "Валенсии", которая идет на последнем месте в турнирной таблице.

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Источник:
Opta
Опубликовал: Максим Кучер
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