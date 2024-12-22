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Барселона впервые за 37 лет повторила неудачную домашнюю серию
На собственном поле, как на выезде
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем матче 18 тура чемпионата Испании "Барселона" проиграла дома "Атлетико" со счетом 1:2.
Для каталонцев это поражение стало третьим подряд на собственном поле.
Как сообщает Opta, "Барса" повторила свою самую худшую домашнюю серию из поражений, которые уже случались в 1965 и 1987 годах. Тогда каталонцы также уступили на своем поле трижды подряд.
3 - #Barcelona ???????? have lost each of their last three home games in @LaLigaEn. It's their worst run in the competition after two other three-game losing streaks in 1965 and 1987. Breakdown. pic.twitter.com/3UPBkB0WvI— OptaJose (@OptaJose) December 21, 2024
Следующий матч на собственном поле "Барселона" сыграет 26 января 2025 против "Валенсии", которая идет на последнем месте в турнирной таблице.
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