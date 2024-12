Барселона впервые за 37 лет повторила неудачную домашнюю серию

Во вчерашнем матче 18 тура чемпионата Испании "Барселона" проиграла дома "Атлетико" со счетом 1:2.

Для каталонцев это поражение стало третьим подряд на собственном поле.

Как сообщает Opta, "Барса" повторила свою самую худшую домашнюю серию из поражений, которые уже случались в 1965 и 1987 годах. Тогда каталонцы также уступили на своем поле трижды подряд.

3 - #Barcelona ???????? have lost each of their last three home games in @LaLigaEn. It's their worst run in the competition after two other three-game losing streaks in 1965 and 1987. Breakdown. pic.twitter.com/3UPBkB0WvI