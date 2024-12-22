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Симеоне посвятил победу над Барселоной своему отцу

Испания

Тот момент, когда другие слова излишни

Симеоне посвятил победу над Барселоной своему отцу

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Атлетико Мадрид" Диего Симеоне разделил трогательный момент с журналистами после выездной победы над "Барселоной" (1:2).

"Сегодня день рождения моего отца, он умер два года назад... Это был бы хороший подарок для него, конечно", — сказал "Эль Чоло" на послематчевой пресс-конференции.

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Эта победа стала первой для Диего Симеоне именно в выездных матчах против "Барселоны" в чемпионате Испании во главе "матрасников".

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Также добавим, что на данный момент "Атлетико" лидирует в Ла Лиге, набрав 41 очко в 18-ти матчах этого турнира.

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Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне
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Опубликовал: Андрей Журба
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