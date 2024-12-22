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Легенда Севильи может сыграть свой последний 943-й матч против Реала
Он уже попрощался в последнем домашнем матче года
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда "Севильи" может сыграть свой последний 943-й матч против Реала.
Хесус Навас не попал в стартовый состав испанского клуба, но остался на скамейке запасных. Его выход в матче против "Реала" станет для Наваса 943-м матчем за "Севилью".
???? XI #RealMadridSevillaFC ⚪️????— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) December 22, 2024
Álvaro - Carmona, Badé, Gudelj, Kike Salas - Agoumé, Juanlu, Sambi - Lukebakio, Idumbo, Isaac.#WeareSevilla #NuncaTeRindas pic.twitter.com/FvjhQebg5D
В последнее время Хесус Навас страдает от травмы бедра. Он с нападающего превратился в надёжного и опытного защитника. Так он продлил свою карьеру.
"Я старался наслаждаться временем, проведённым с болельщиками, и это самое приятное. Боль возникает, когда я усердно тренируюсь или играю в напряжённую игру. Тогда мне даже трудно играть со своими детьми (в последующие дни). Поэтому я стараюсь отдыхать".
Вряд ли можно найти более сложную или напряжённую игру, чем эта воскресная выездная игра с "Реал Мадридом", действующим чемпионом Европы.
"В конце концов, это моя Севилья, это то, что я люблю и помогаю, чем могу", - сказал Навас в интервью The Athletic.
Матч начнётся в 17:15 по киевскому времени.
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