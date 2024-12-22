Примера. Реал – Севилья 4:2. Голевая феерия под аккомпанемент прощания с Хесусом Навасом

У "Реала" не могли сегодня сыграть травмированные Алаба, Милитан и Карвахаль, из-за дисквалификации игру пропускал Винисиус Жуниор. Слева в защите вышел Камавинга, в центре поля Себальос, а место в атакующей тройке при отсутствии Винисиуса занял Браим Диас. Остальные позиции были прогнозированы. У "Севильи" в лазарете 4 футболиста: Эджуке, Ньянзу, Педроса и Соу. На скамейке запасных остался Хесус Навас, который в прошлом туре попрощался с родными болельщиками, а сегодня официально завершал карьеру игрока.

С первых минут "Реал" взял мяч под свой контроль и буквально первая опасная атака хозяев стала голевой. После атаки "Севильи" мадридцы выбежали в контратаку, которую мощным ударом метров с 19 завершил Мбаппе. После забитого гола "сливочные" продолжали атаковать и сразу могли забивать Мбаппе и Васкес, но их удары прошли выше ворот.

Уже на 20 минуте близнеца первого гола исполнил Вальверде, пробивший метров с 23, мяч пролетел немного левее центра за траекторией, которая была не по силам для Фернандеса - 2:0. У гостей впереди активными были Лукебакио и Ромеро, но их усилий для гола не хватало.

Во второй половине тайма "Реал" забил в третий раз. После быстрой атаки Родриго с передачи Лукаса Васкеса расстрелял ворота Фернандеса – 3:0. И пока мадридцы мысленно еще праздновали третье взятие ворот, севильцы один мяч отквитали. Это Исаак Ромеро оказался между Чуамени и Рюдигером и замкнул головой подачу Санчеса с правого фланга. Увеличивать разрыв в счете еще до конца первого тайма должен был Лукас Васкес, но мяч после его удара пролетел над перекладиной.

В начале второго тайма чуть не оформил дубль Ромеро, однако с его выстрелом в упор справился Куртуа. Через несколько минут "Реал" восстановил разницу в 3 гола. Мбаппе нашел в штрафной пробившую мимо Фернандеса Браима Диаса.

Выход Хесуса Наваса "Сантьяго Бернабеу" встретил стоя и овациями. Почти сразу мог еще забивать Родриго, но его выстрел вниз парировал Фернандес. Здесь же Мбаппе обыграл Баде и пробил гораздо выше ворот.

На 73-й минуте дубль должен был оформить Исаак Ромеро, выстрел которого низом попал в левую стойку ворот. Реал также не останавливался: после затяжной атаки Килиан Мбаппе и ворвался в штрафную и пробил низом по центру ворот, однако голкипер справился с этим ударом.

"Севилья" все же отквитала один гол в конце встречи. Пеке отдал фантастическую разрезную передачу, Лукебакио оказался перед голкипером и с близкого расстояния пробил в левый нижний угол ворот. Куртуа среагировал, но от руки мяч все же попал в сетку ворот – 4:2.

”Реал” одерживает легкую победу и обходит “Барселону” на 2 очка при одной игре в запасе. Впереди на расстоянии 1 очка только блестящее "Атлетико" Симеоне. "Севилья" же осталась на 12 позиции, продемонстрировав хороший атакующий потенциал.

18-й тур Примеры.

Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" - "Севилья" 4:2

Голы: – Мбаппе, 10, Вальверде, 20, Родриго, 34, Диас, 53 – Ромеро, 35, Лукебакио, 86

"Реал": Куртуа – Васкес, Чуамэни, Рюдигер, Камавинга – Вальверде, Себальос (Модрич, 71), Беллингем (Р. Асенсио) – Диас, Мбаппе, Родриго (Гюллер, 71).

"Севилья": Фернандес – Кармона, Баде, Гудель, Салас (Монтьель, 86) – Локонга (Буэно, 86), Агуме, Санчес (Пеке, 74) – Идумбо (Навас, 65), Ромеро (Паскуаль, 74), Лукебаки .

Предупреждения: Вальверде, 78 – Локонга, 12, Салас, 77