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Навас завершил карьеру в топ-10 футболистов Ла Лиги по количеству матчей

Испания

Но Хесус не задержится в рейтинге надолго

Навас завершил карьеру в топ-10 футболистов Ла Лиги по количеству матчей

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Легендарный защитник "Севильи" вышел на "Сантьяго Бернабеу" на 65-й минуте встречи против столичного "Реала" (2:4). Этот поединок стал для него последним, 516-м, в рамках Примеры.

Все игры 39-летний игрок провел в форме андалусийцев. По этому показателю он занимает 4 место в соответствующем рейтинге, уступая только Раулю, Мануэлю Санчису и Лионелю Месси.

Топ-10 футболистов по количеству матчей в Ла Лиге

  • Андони Субисаррета, Хоакин Санчес – 622;
  • Рауль Гарсия – 609;
  • Рауль Гонсалес – 550;
  • Эусебио – 543;
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  • Франсиско Буйо – 542;
  • Серхио Рамос – 536;
  • Мануэль Санчис – 523;
  • Лионель Месси – 520;
  • Хесус Навас – 516.

Уже в ближайшее время легенду "Севильи" могут потеснить из рейтинга. Речь идет об Антуане Гризманне (510) и Дани Парехо (506).

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Источник:
World Football
Опубликовал: Александр Симченко
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