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Навас завершил карьеру в топ-10 футболистов Ла Лиги по количеству матчей
Но Хесус не задержится в рейтинге надолго
Легендарный защитник "Севильи" вышел на "Сантьяго Бернабеу" на 65-й минуте встречи против столичного "Реала" (2:4). Этот поединок стал для него последним, 516-м, в рамках Примеры.
Все игры 39-летний игрок провел в форме андалусийцев. По этому показателю он занимает 4 место в соответствующем рейтинге, уступая только Раулю, Мануэлю Санчису и Лионелю Месси.
Топ-10 футболистов по количеству матчей в Ла Лиге
- Андони Субисаррета, Хоакин Санчес – 622;
- Рауль Гарсия – 609;
- Рауль Гонсалес – 550;
- Эусебио – 543;
- Франсиско Буйо – 542;
- Серхио Рамос – 536;
- Мануэль Санчис – 523;
- Лионель Месси – 520;
- Хесус Навас – 516.
Уже в ближайшее время легенду "Севильи" могут потеснить из рейтинга. Речь идет об Антуане Гризманне (510) и Дани Парехо (506).
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