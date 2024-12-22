Навас завершил карьеру в топ-10 футболистов Ла Лиги по количеству матчей

Легендарный защитник "Севильи" вышел на "Сантьяго Бернабеу" на 65-й минуте встречи против столичного "Реала" (2:4). Этот поединок стал для него последним, 516-м, в рамках Примеры.

Все игры 39-летний игрок провел в форме андалусийцев. По этому показателю он занимает 4 место в соответствующем рейтинге, уступая только Раулю, Мануэлю Санчису и Лионелю Месси.

Топ-10 футболистов по количеству матчей в Ла Лиге

Андони Субисаррета, Хоакин Санчес – 622;

– 622; Рауль Гарсия – 609;

– 609; Рауль Гонсалес – 550;

– 550; Эусебио – 543;

Франсиско Буйо – 542;

– 542; Серхио Рамос – 536;

– 536; Мануэль Санчис – 523;

– 523; Лионель Месси – 520;

– 520; Хесус Навас – 516.

Уже в ближайшее время легенду "Севильи" могут потеснить из рейтинга. Речь идет об Антуане Гризманне (510) и Дани Парехо (506).