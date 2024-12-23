Примера. Ничья Валенсии и Алавеса, победы Вильярреала и Лас-Пальмаса

В первом матче игрового дня "Валенсия" и "Алавес" победителя не выявили.Уже на 7-й минуте гости повели в счете благодаря голу Мартина. Во втором тайме Риоха сравнял счет с пенальти. В конце встречи Жордан снова вывел гостей, реализовав пенальти. А точку в матче поставил Гомес, сравнив счет в компенсированное время.

Ничья позволила "Валенсии" догнать "Вальядолид" и опередить его за счет лучшей разницы голов. "Алавес" не смог оторваться от опасной зоны и находится на 16-й позиции.

Валенсия - Алавес 2:2

Голы: Риоха, 69 (пен), Гомес, 90+8 – Мартин, 7, Жордан, 88 (пен)

Валенсия: Димитриевские – Фулькье, Москера, Гасеровские, Риоха – Барренечеа (Пепелу, 78), Герра (Гомес, 78) – Перес (Канос, 44), Алмейда, Лопес Ногероль – Дуро

Алавес: Сивера (Овоно, 54) – Висенте, Пика (Седлар, 80), Абкар, Диарра, Санчес – Гуриди (Стоичков, 17), Жордан, Бланко, Мартин (Гевара, 80) – Гарсия

Предупреждения: Москера, 86, Пепелу, 90+12 – Мартин, 22

Во втором матче встречались середняк "Лас-Пальмас" и один из аутсайдеров - "Эспаньол". Хозяева победили благодаря единственному голу Сандро Рамиреса на 67-й минуте. Благодаря победе "Лас-Пальмас" поднялся на 12 позицию, "Эспаньол" остался в зоне вылета на 18 позиции.



Лас-Пальмас - Эспаньол 1:0

Гол: С. Рамирес, 67

Лас-Пальмас: Силлессен – Марвин (Фустер, 46), А. Суарес, Маккенна, Мармоль – Х. Муньйос, К. Родригес (А. Муньос, 85), Кампанья (Луаодис, 78), Эссугу (Янузай, 46), С. Рамирес – Ф. Силва (Мата, 81)

Эспаньол: Гарсия – Эль-Хилали, Кумбулла, Кабрера, Оливан – Техеро (Эспосито, 75), Лосано (Ромеро, 85), Крал, Рока (Каррерас, 69) – Шеддира (Велис, 69), Пуадо

Предупреждения: Ф. Силва, 17, Марвин, 30, А. Суарес, 59, Луаодис, 80 – Пуадо, 18, Лосано, 83.



В Леганесе зрители увидели голевую перестрелку между местной командой и "Вильярреалом". Хозяева дважды вели в счете, однако в итоге уступили. На игру оказали значительное влияние 2 исключения, которые получили игроки хозяев на 58 и 77 минутах. "Вильярреал" с 30 очками находится на 5-й позиции турнирной таблицы, а "Леганес" с 18 очками идет на 15 позиции.



Леганес - Вильярреал 2:5

Голы: Сиссе, 6, Раба, 33 (пен.) – Барри, 16, 45+2 (пен.), 65, Ж. Морено, 90+2 (пен.), Кабанес, 90+8



Леганес: Дмитриевич – Альтимира, Гонсалес, Саэнс, Настасич (Росье, 52), Х. Эрнандес (Гарсия, 74) – Раба (Брашанац, 63), Ею, Сиссе, О. Родригес - де ла Фуэнте (Крус, 63).



Вильярреал: Жуниор – Фемения (Фойт, 83), Кошта (Наварро, 46), Альбиоль, Кардона – Пино (Кабанес, 67), Гуе, Комесанья (Парехо, 76), Д.А. Суарес (Ж. Морено, 46) – Баэна, Барри



Предупреждения: Альтимира, 90+1 – Пино, 58, Барри, 79.



Удаления: О. Родригес, 58, Саэнс, 77

В последнем матче игрового дня "Бетис" не сумел обыграть "Райо Вальекано". Хозяева открыли счет в первом тайме усилиями Иско, реализовавшего пенальти. Во втором тайме за "Райо Вальекано" отличился Паласон. До конца матча хозяева создали несколько голевых моментов, однако победу вырвать так и не сумели.



Бетис - Райо Вальекано 1:1

Голы: Иско, 37 (пен) – Паласон, 51



Бетис: Виейтес – Сабали (Руибаль, 75), Бартра, Льоренте, Перро – Кардосо, Альтимира – Иско (Форнальс, 66), Ло Чельсо, Эззалзули – Роке (Бакамбу, 82)



Райо Вальекано: Баталья - Рациу, Лежен, Эрнандес, Чаваррия - Сисс, Лопес (Валентин, 66) - Эмбарба, Палассон (Трехо, 81), Гарсия (Де Фрутос, 45) - Нтека



Предупреждения: Сисс, 27, Гарсия, 36, Палассон, 81, Пача, 90+4.