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Анчелотти - после победы над Севильей: Мы разобрались с тем, чего нам не хватало
Работа над ошибками проделана
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти подвел итоги матча Ла Лиги с "Севильей" (4:2) и 2024 года в целом.
"Мы разобрались с тем, чего нам не хватало: немного настроя, коллективной самоотдачи и больше беговой работы. Мы снова стали делать все хорошо. Два месяца после поражения от "Милана" были очень сложным временем для команды, потому что у нас было несколько тяжелых игр. Мы хорошо закончили год, чтобы с энтузиазмом вернуться в 2025 году.
Теперь первым делом - отдых. Мы составили для игроков индивидуальную программу. Им нужно отдохнуть и хорошо провести время со своими семьями. Мы вернемся здоровыми, мотивированными и с нетерпением ожидающими этого. Мы должны быть готовы, потому что 3 января нам предстоит поединок против "Валенсии".
Какую оценку я дам команде в 2024 году? Оценка - выдающаяся, потому что мы очень хорошо поработали во всех аспектах. Прошлый сезон был фантастическим. И благодаря отношению футболистов мы разобрались в ситуации. Повторить прошлый сезон сложно, но мы постараемся, потому что в команде много качественных исполнителей.
Мбаппе был самокритичен. Он вышел из сложной ситуации и показал все свои качества.
Сложные моменты сезона? Когда что-то идет не так, я несу ответственность. Клуб никогда не проявлял ко мне беспокойства и выражал свою привязанность и уверенность. Это то, что нужно тренеру, когда он переживает трудные времена. Меня заверили, что я должен работать, чтобы выйти из ситуации", - цитирует Анчелотти официальный сайт "сливочных".
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