"Никогда в жизни не видел ничего подобного на поле соперника". Как Навас прощался с футболом на Сантьяго Бернабеу

22 декабря хавбек "Севильи" Хесус Навас провел свой последний матч в карьере, выйдя на замену на 65-й минуте выездной игрой против "Реала" (2:4) в 18-м туре Ла Лиги.

Перед началом встречи игроки мадридского клуба устроили Хесусу коридор почета, а болельщики на "Сантьяго Бернабеу" также отдали дань уважения 39-летнему футболисту.

После поединка Навас прокомментировал свое прощание с футболом:

????️ Jesús Navas: “Bernabéu tribute? I’ve never seen anything like it on a rival pitch.” ????



