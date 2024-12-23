"Никогда в жизни не видел ничего подобного на поле соперника". Как Навас прощался с футболом на Сантьяго Бернабеу

22 декабря хавбек "Севильи" Хесус Навас провел свой последний матч в карьере, выйдя на замену на 65-й минуте выездной игрой против "Реала" (2:4) в 18-м туре Ла Лиги.

Перед началом встречи игроки мадридского клуба устроили Хесусу коридор почета, а болельщики на "Сантьяго Бернабеу" также отдали дань уважения 39-летнему футболисту.

После поединка Навас прокомментировал свое прощание с футболом:

"Никогда в жизни не видел ничего подобного на поле соперника. Это безумие. В последние несколько минут я не видел ничего — смотрел в землю, вспоминая все те моменты, что я пережил, радость, которую я подарил "Севилье" и сборной. Думаю, сделать счастливыми так много людей — это нечто уникальное.

В конце концов, было много моментов и много радости. Я остаюсь наедине с людьми, которые говорят мне это, со всем, чего я достиг… Я всегда был таким. Это и привело меня сюда — ценности, которые я хотел перенести и в сборную.

Я сохраняю спокойствие, потому что в "Севилье" у нас было два очень трудных года. Я хотел быть рядом в этот момент", — приводит слова испанца Marca.