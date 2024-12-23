  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. "Промахнулся с пенальти и в тот момент понял...". Мбаппе назвал поворотный момент в своих выступлениях за Реал
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Промахнулся с пенальти и в тот момент понял...". Мбаппе назвал поворотный момент в своих выступлениях за Реал

Испания

Килиан постепенно возвращается

"Промахнулся с пенальти и в тот момент понял...". Мбаппе назвал поворотный момент в своих выступлениях за Реал

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе дал комментарий после домашнего матча с "Севильей" (4:2) в Ла Лиге.

"Мы выступили очень хорошо, за последние несколько месяцев мы стали намного лучше. Против "Севильи" всегда сложно играть, и мы были немного уставшими после поездки в Катар. Но мы отдали все силы в первом тайме и действовали отлично с самого начала. Мы забили много голов, и я думаю, что болельщики "Реала" будут в восторге от сегодняшнего выступления, да и мы тоже.

Думаю, теперь мы лучше знаем друг друга. Я присоединился к команде, и это многое изменило. Как говорит тренер, период адаптации уже позади. Я чувствую себя очень комфортно и лучше взаимодействую с другими игроками на поле. Команда играет намного лучше.

За день до игры мы отрабатывали дальние удары и забивали несколько красивых мячей. Сегодня мы забили еще один. Вальверде также забил еще один отличный гол. Третий и четвертый голы тоже были отличными, потому что это были командные голы. Думаю, болельщикам они понравились.

14 голов в "Реале"? Могу забить гораздо больше - я знаю это. Последние несколько матчей я провел лучше, я вынес много положительного из поединка в Бильбао (1:2 в пользу "Атлетика" - прим.). Я промахнулся с пенальти и в тот момент понял, что должен отдать всего себя за эту футболку и играть с характером", - сказал француз.

Напомним, что в поединке с "Севильей" Мбаппе отличился голом и результативной передачей.

По теме
yellow-arrow
Два удаления и семь голов. Леганес - Вильярреал 2:5. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
"Никогда в жизни не видел ничего подобного на поле соперника". Как Навас прощался с футболом на Сантьяго Бернабеу
yellow-arrow
Рука Мадридской и испанской Судьбы. Сборная мира-2024 по версии UA-Футбол. Правый защитник
Реал (Мадрид) Севилья Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости