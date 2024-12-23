"Промахнулся с пенальти и в тот момент понял...". Мбаппе назвал поворотный момент в своих выступлениях за Реал

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе дал комментарий после домашнего матча с "Севильей" (4:2) в Ла Лиге.

"Мы выступили очень хорошо, за последние несколько месяцев мы стали намного лучше. Против "Севильи" всегда сложно играть, и мы были немного уставшими после поездки в Катар. Но мы отдали все силы в первом тайме и действовали отлично с самого начала. Мы забили много голов, и я думаю, что болельщики "Реала" будут в восторге от сегодняшнего выступления, да и мы тоже.

Думаю, теперь мы лучше знаем друг друга. Я присоединился к команде, и это многое изменило. Как говорит тренер, период адаптации уже позади. Я чувствую себя очень комфортно и лучше взаимодействую с другими игроками на поле. Команда играет намного лучше.

За день до игры мы отрабатывали дальние удары и забивали несколько красивых мячей. Сегодня мы забили еще один. Вальверде также забил еще один отличный гол. Третий и четвертый голы тоже были отличными, потому что это были командные голы. Думаю, болельщикам они понравились.

14 голов в "Реале"? Могу забить гораздо больше - я знаю это. Последние несколько матчей я провел лучше, я вынес много положительного из поединка в Бильбао (1:2 в пользу "Атлетика" - прим.). Я промахнулся с пенальти и в тот момент понял, что должен отдать всего себя за эту футболку и играть с характером", - сказал француз.