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Два удаления и семь голов. Леганес - Вильярреал 2:5. Видео голов и обзор матча
Веселая игра
Getty Images/Global Images Ukraine
"Вильярреал" нанес крупное поражение "Леганесу" в выездном поединке 18-го тура чемпионата Испании.
Во втором тайме два игрока хозяев получили красные карточки, и в компенсированное время "желтая сумбарина" забила еще два мяча.
В турнирной таблице Ла Лиги "Вильярреал" по-прежнему замыкает топ-5 с 30 очками в активе.
"Леганес" - "Вильярреал" 2:5
Голы: Сиссе, 6, Раба, 33 (пен.) – Барри, 16, 45+2 (пен.), 65, Ж. Морено, 90+2 (пен.), Кабанес, 90+8
Удаления: О. Родригес, 58, Саэнс, 77
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