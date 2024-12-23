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Два удаления и семь голов. Леганес - Вильярреал 2:5. Видео голов и обзор матча

Испания

Веселая игра

Два удаления и семь голов. Леганес - Вильярреал 2:5. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Вильярреал" нанес крупное поражение "Леганесу" в выездном поединке 18-го тура чемпионата Испании.

Во втором тайме два игрока хозяев получили красные карточки, и в компенсированное время "желтая сумбарина" забила еще два мяча.

В турнирной таблице Ла Лиги "Вильярреал" по-прежнему замыкает топ-5 с 30 очками в активе.

"Леганес" - "Вильярреал" 2:5

Голы: Сиссе, 6, Раба, 33 (пен.) – Барри, 16, 45+2 (пен.), 65, Ж. Морено, 90+2 (пен.), Кабанес, 90+8

Удаления: О. Родригес, 58, Саэнс, 77

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Вильярреал Ла Лига Леганес
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