Фанаты клуба Ла Лиги могут бойкотировать матч с Реалом. В чем причина?

Ассоциация акционеров "Валенсии" Libertad VCF призвала болельщиков не посещать поединок перенесенного 12-тура чемпионата Испании против мадридского "Реала".

"Ситуация в "Валенсии" достигла критической точки. Питер Лим и его сообщники привели наш клуб к спортивному, экономическому и социальному краху. Как сообщество, приверженное будущему нашей команды, мы не можем это игнорировать. Наш долг – заявить о себе и действовать.

Поэтому мы призываем к полному опустошению "Местальи" 3 января, в матче против "Реала". Мы не станем соучастниками разрушения клуба и не позволим убить "Валенсию" ради денег.

Болельщики, это неравная битва. Мы в одиночестве, но молчать не станем. Давайте освободим "Месталью" для осуждения их грабительских действий и показать, что мы не позволим им уничтожить идентичность и будущее нашего клуба, чтобы стать еще богаче. Давайте не будем молчаливыми соучастниками.

3 января, ради "Валенсии" и ее истории, ради попытки дать ей будущее, призываем освободить "Месталью", – говорится в заявлении.