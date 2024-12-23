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Фанаты клуба Ла Лиги могут бойкотировать матч с Реалом. В чем причина?
Посмотрим, насколько заполнятся трибуны
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Ассоциация акционеров "Валенсии" Libertad VCF призвала болельщиков не посещать поединок перенесенного 12-тура чемпионата Испании против мадридского "Реала".
"Ситуация в "Валенсии" достигла критической точки. Питер Лим и его сообщники привели наш клуб к спортивному, экономическому и социальному краху. Как сообщество, приверженное будущему нашей команды, мы не можем это игнорировать. Наш долг – заявить о себе и действовать.
Поэтому мы призываем к полному опустошению "Местальи" 3 января, в матче против "Реала". Мы не станем соучастниками разрушения клуба и не позволим убить "Валенсию" ради денег.
Болельщики, это неравная битва. Мы в одиночестве, но молчать не станем. Давайте освободим "Месталью" для осуждения их грабительских действий и показать, что мы не позволим им уничтожить идентичность и будущее нашего клуба, чтобы стать еще богаче. Давайте не будем молчаливыми соучастниками.
3 января, ради "Валенсии" и ее истории, ради попытки дать ей будущее, призываем освободить "Месталью", – говорится в заявлении.
Матч "Валенсия" - "Реал" состоится 3 января. Начало - в 22:00 по киевскому времени.
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