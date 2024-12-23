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Стопроцентный результат. Назван лучший тренер месяца в Ла Лиге
Заслужил
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Атлетико" Диего Симеоне стал лучшим тренером декабря в Ла Лиге.
В уходящем месяце мадридиский коллектив выиграл все свои три матча: против "Севильи" (4:3), "Хетафе" (1:0) и "Барселоны" (2:1).
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Для Симеоне это первая подобная награда в сезоне. В голосовании 54-летний специалист опередил Диего Мартинеса ("Лас-Пальмас") и Эрнесто Вальверде ("Атлетик").
После 18 сыгранных игр "Атлетико" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея 41 балл в активе.
❤️???? el LÍDER del LÍDER.— LALIGA (@LaLiga) December 23, 2024
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