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Стопроцентный результат. Назван лучший тренер месяца в Ла Лиге

Испания

Заслужил

Стопроцентный результат. Назван лучший тренер месяца в Ла Лиге

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Наставник "Атлетико" Диего Симеоне стал лучшим тренером декабря в Ла Лиге.

В уходящем месяце мадридиский коллектив выиграл все свои три матча: против "Севильи" (4:3), "Хетафе" (1:0) и "Барселоны" (2:1).

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Для Симеоне это первая подобная награда в сезоне. В голосовании 54-летний специалист опередил Диего Мартинеса ("Лас-Пальмас") и Эрнесто Вальверде ("Атлетик").

После 18 сыгранных игр "Атлетико" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея 41 балл в активе.

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Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Ла Лига тренер
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